Как реагирует электромобиль Tesla Model X на 40-градусный мороз (Видео)

Электромобиль Tesla Model X решили испытать сверхнизкими температурами. Казахский блогер Санжар Мустафин опубликовал видео с кроссовером при -42°С.

Как оказалось, электрокар Тесла завелся в столь сильный мороз и большинство его систем исправно работали. Однако, по словам Санжара Мустафина, запас хода уменьшился на 15-20%, а пневмоподвеска стала слишком жесткой.

Впрочем, одна серьезная проблема все же проявилась. При температуре воздуха ниже -35°С отказывается работать электропривод задних дверей типа «крылья сокола» и они не поднимаются.

Напомним, ранее электрокроссовер Tesla Model X подвергли схожему испытанию в Норвегии, но мороз был не столь суровым.

В том случае владелец не отметил каких-либо неполадок.