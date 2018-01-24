Как реагирует электромобиль Tesla Model X на 40-градусный мороз (Видео)
Фирменные двери типа "крылья сокола" отказались открываться в сильный мороз, в остальном электромобиль показал себя с лучшей стороны.
Электромобиль Tesla Model X решили испытать сверхнизкими температурами. Казахский блогер Санжар Мустафин опубликовал видео с кроссовером при -42°С.
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Как оказалось, электрокар Тесла завелся в столь сильный мороз и большинство его систем исправно работали. Однако, по словам Санжара Мустафина, запас хода уменьшился на 15-20%, а пневмоподвеска стала слишком жесткой.
Впрочем, одна серьезная проблема все же проявилась. При температуре воздуха ниже -35°С отказывается работать электропривод задних дверей типа «крылья сокола» и они не поднимаются.
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Напомним, ранее электрокроссовер Tesla Model X подвергли схожему испытанию в Норвегии, но мороз был не столь суровым.
В том случае владелец не отметил каких-либо неполадок.