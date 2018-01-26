В сети появились кадры испытаний украинского бронеавтомобиля "Козак 2М" (Видео)

В сети появилось видео испытания модернизированных бронеавтомобилей "Казак-2М".

Сейчас они проходят государственные испытания в интересах Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, сообщает сообщает Gazeta.ua со ссылкой на Национальный промышленный портал.

Во время проведения испытаний, автомобиль преодолевал различные препятствия, включая болотистую местность, холмы, наклонную плоскость под углом 30 ° и тому подобное. Была опробована работа имеющегося вооружения, устанавливаемого на крышу автомобиля в специальной турели.

Очень важными были испытания по загрузке бронеавтомобиля "Казак-2М" в грузовую часть самолета Ил-76МД и в передвижной транспортер ПТС-2. Именно от синхронизации нового бронеавтомобиля со средствами десантирования и перевозки техники зависит его принятие на вооружение в десантно-штурмовые войска.