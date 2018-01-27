Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко уверен, что санкционная политика против РФ будет усилена Порошенко уверен, что санкционная политика против РФ будет усилена
Новости: Взрыв в Кабуле: МИД Украины проверяет информацию об украинцах Взрыв в Кабуле: МИД Украины проверяет информацию об украинцах
Новости: Динамо - ЦСКА София: видео онлайн трансляция товарищеского матча Динамо - ЦСКА София: видео онлайн трансляция товарищеского матча
Новости: Элементы традиционной украинской одежды, что сейчас на пике моды Элементы традиционной украинской одежды, что сейчас на пике моды
X

Новая Toyota RAV4 впервые замечена на тестах

Toyota
13:40 Сегодня Телеграф
autonews.ua
Фото: autonews.ua

Toyota начала испытания кроссовера RAV4 5 поколения.

Компания Toyota приступила к дорожным испытаниям кроссовера RAV4 следующего, уже пятого по счету поколения. Ожидается, что японцы презентуют новинку публике в конце нынешнего или в начале следующего года.

Никаких подробностей о пятом RAV4 представители Toyota не раскрывают. Как сообщает зарубежный портал Autoblog, кроссовер построили на модульной платформе TNGA, которая лежит в основе последних Camry и Prius. Вероятнее всего, для оформления экстерьера машины дизайнеры позаимствуют некоторые решения у концепта FT-AC, показанного японцами на автосалоне в Лос-Анджелесе в минувшем году.

Напомним, что украинские цены на Toyota RAV4 на сегодняшний день стартуют с отметки в 679 183 грн по состоянию на 27 января 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Toyota, Toyota RAV4, Авто 2018, Автомобили, Автомобильные новинки.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

В сети появилось первое официальное фото автомобиля Hyundai Santa Fe 2019 Экзотичный британский автомобиль Rolls-Royce Dawn (Фото) Украина использует опыт BMW для автомобильных инноваций

Последние новости

Вацко сравнил Ярмоленко и Пулишича Вы будете смеяться: забавные свадебные снимки, которые обязательно вас рассмешат Ученые выяснили, какой вред экологии наносит производство бутербродов
Сегодня читают
01 Усик - Бриедис: где и когда смотреть чемпионский бой
02 В Украине ожидается рост тарифов на электроэнергию
03 Встреча Трампа и Порошенко не состоялась: названа причина
04 Перевозчики Киева массово подняли стоимость проезда в маршрутках
05 Гороскоп на сегодня, 27 января 2017: все знаки зодиака
Новости сегодня
13:58 Стало известно, кто исполнит главную роль в фильме "Я - Бандера"
13:47 Каролин Возняцки - победительница Australian Open-2018
13:42 Оккупационная власть ОРДО целенаправленно уничтожает Донбасс
13:31 В Чехии продолжается второй тур выборов президента
13:29 Украина завоевала олимпийскую лицензию во фристайле
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сегодня в Украине и мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста
Новости: Мощный взрыв в центре Кабула: много погибших и пострадавших Взрыв в центре Кабула: много погибших и пострадавших
Новости: В ГМС сообщили, когда спадет ажиотаж вокруг получения загранпаспортов Ажиотаж вокруг загранпаспортов спадет к апрелю
Новости: 7 полезных способов применения эфирных масел для вашей красоты и здоровья 7 полезных способов применения эфирных масел для вашей красоты и здоровья
Добавить комментарий
0