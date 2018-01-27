Новая Toyota RAV4 впервые замечена на тестах

Компания Toyota приступила к дорожным испытаниям кроссовера RAV4 следующего, уже пятого по счету поколения. Ожидается, что японцы презентуют новинку публике в конце нынешнего или в начале следующего года.

Никаких подробностей о пятом RAV4 представители Toyota не раскрывают. Как сообщает зарубежный портал Autoblog, кроссовер построили на модульной платформе TNGA, которая лежит в основе последних Camry и Prius. Вероятнее всего, для оформления экстерьера машины дизайнеры позаимствуют некоторые решения у концепта FT-AC, показанного японцами на автосалоне в Лос-Анджелесе в минувшем году.

Напомним, что украинские цены на Toyota RAV4 на сегодняшний день стартуют с отметки в 679 183 грн по состоянию на 27 января 2018 года.