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Что происходит с шинами при температуре минус 50 градусов (Видео)
23:40 Пн, 29 Январь 2018 Телеграф
Фото: скриншот
Что делает очень низкая температура с автомобильными шинами.
Эксплуатация автомобиля в суровых зимних условиях может быть полна сюрпризов. Особенно, когда “на дворе” лютый мороз.
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В таком случае если машина и заведется, то не факт, что далеко уедет.
Например, могут подвести покрышки, которые при температуре – 50 градусов по Цельсию и ниже способны превратиться в настоящие “сухари”.
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