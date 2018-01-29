Что происходит с шинами при температуре минус 50 градусов (Видео)

Эксплуатация автомобиля в суровых зимних условиях может быть полна сюрпризов. Особенно, когда “на дворе” лютый мороз.

В таком случае если машина и заведется, то не факт, что далеко уедет.

Например, могут подвести покрышки, которые при температуре – 50 градусов по Цельсию и ниже способны превратиться в настоящие “сухари”.

Ранее популярный автоблогер TechRax показал, что произойдет, если в двигатель автомобиля залить жидкий азот.