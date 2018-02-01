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В прошлом году в Украине зарегистрировали в два раза больше электромобилей

Электромобиль
13:53 Сегодня Телеграф
Фото: Экономическая правда

В 2017 году в Украине было зарегистрировано 3265 автомобилей с электрическим приводом, что на 91% больше, чем в 2016 году.

Самой популярной маркой в Украине остается Nissan, предпочтение которому в 2017 году отдали 2666 автомобилиста (доля на рынке 81,7%). Об этом сообщает Федерация работодателей автомобильной отрасли, основываясь на данных МВД, передает Экономическая правда.

На второе место поднялся электромобиль BMW, занимавший в предыдущем году лишь пятую позицию (117 единиц, или 3,6% от всех регистраций).

Немного отстает от него Tesla, которая заняла третью строчку рейтинга с показателем 111 авто (доля на рынке 3,4%). На четвертом месте оказался Ford - 76 шт. (доля на рынке 2,3%), а замыкает ТОП-5 рынка электромобилей Fiat, который увеличил регистрации в семь раз до 42 единиц (доля на рынке 1,3%).

Отмечается, что первичные регистрации составили почти 40% от всего объема зарегистрированных электромобилей. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.

Напомним, за 2017 год в мире продано свыше 1,2 миллиона электромобилей и подзаряжаемых гибридов, что на 57% больше, чем в 2016 году.

Каждый пятый автомобиль во Львове должен быть электрическим к 2025 году.

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BMW, Nissan, Tesla, Электромобили.
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