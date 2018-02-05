В Нью-Йорке презентуют компактный кроссовер Cadillac XT4

Cadillac - XT4 - єто второй суперкомпактный кроссовер бренда на американском рынке и первая из пяти новых моделей, которые компания планирует выпустить к концу 2020 года. О дебюте руководство компании заявило в штаб-квартире бренда в Манхэттене и это единственная информация, доступная на данный момент. Никаких подробностей о модели в компании не предоставили. В модельной линейке кроссовер займет место на ступень ниже XT5 и составит конкуренцию BMW X3 и Lexus NX. Выпуская свой самый маленький кросс, Cadillac надеется значительно увеличить продажи в Китае, крупнейшем рынке марки.

О том, что XT4 поставят на конвейер, стало известно в декабре 2015 года. Уже тогда производитель отмечал, что главная задача новой модели - укрепить позиции бренда на китайском рынке. В прошлом году продажи кроссоверов марки на американском рынке выросли на 5.6% до 379 711 единиц. В тоже время общие продажи Cadillac в США упали на 8% до 156 440 легковых автомобилей и легких грузовиков.