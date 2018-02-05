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В Нью-Йорке презентуют компактный кроссовер Cadillac XT4

Cadillac - XT4
14:42 Сегодня Телеграф
autonews.autoua.net
Фото: из открытых источников

Стало известно, что 28 марта 2018 года в рамках Нью-Йоркского автосалона состоится мировой дебют нового кроссовера Cadillac - XT4.

Cadillac - XT4 - єто второй суперкомпактный кроссовер бренда на американском рынке и первая из пяти новых моделей, которые компания планирует выпустить к концу 2020 года.  О дебюте руководство компании заявило в штаб-квартире бренда в Манхэттене и это единственная информация, доступная на данный момент. Никаких подробностей о модели в компании не предоставили. В модельной линейке кроссовер займет место на ступень ниже XT5 и составит конкуренцию BMW X3 и Lexus NX. Выпуская свой самый маленький кросс, Cadillac надеется значительно увеличить продажи в Китае, крупнейшем рынке марки.

О том, что XT4 поставят на конвейер, стало известно в декабре 2015 года. Уже тогда производитель отмечал, что главная задача новой модели - укрепить позиции бренда на китайском рынке. В прошлом году продажи кроссоверов марки на американском рынке выросли на 5.6% до 379 711 единиц. В тоже время общие продажи Cadillac в США упали на 8% до 156 440 легковых автомобилей и легких грузовиков.

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Cadillac, Cadillac - XT4, Авто, Красивые автомобили, Нью-Йоркский автосалон, Фото авто.
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