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Удивительное рядом: собака спасла автовладелицу от непредвиденных затрат (Видео)
00:15 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: скриншот

Иногда домашние животные не только приносят радость своим хозяевам, но еще и протягивают лапу помощи в трудный момент.

Канадская автомобилистка вышла из машины, оставив ключи внутри. Через несколько минут замки заблокировались.

Ученые выяснили, кто чаще становится жертвой собачьих укусов

Ей бы пришлось прибегать к помощи специалистов и выложить за это кругленькую сумму, если бы в салоне не оставались ее собачки.

На видео можно увидеть, как хозяйка говорит своему умному питомцу, какую кнопочку нажимать.

Убойные реакции собак, которые внезапно поняли, что едут не гулять, а к ветеринару 

Песик все понимает и выполняет задание!

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Авто, Автоновости, Собака.
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