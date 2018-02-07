https://telegraf.com.ua/files/2018/02/8787-150x90.jpg Автоновости https://telegraf.com.ua/auto/3897489-udivitelnoe-ryadom-sobaka-spasla-avtovladelitsu-ot-nepredvidennyih-zatrat-video.html
Удивительное рядом: собака спасла автовладелицу от непредвиденных затрат (Видео)
00:15 Сегодня Телеграф
Фото: скриншот
Иногда домашние животные не только приносят радость своим хозяевам, но еще и протягивают лапу помощи в трудный момент.
Канадская автомобилистка вышла из машины, оставив ключи внутри. Через несколько минут замки заблокировались.
Ученые выяснили, кто чаще становится жертвой собачьих укусов
Ей бы пришлось прибегать к помощи специалистов и выложить за это кругленькую сумму, если бы в салоне не оставались ее собачки.
На видео можно увидеть, как хозяйка говорит своему умному питомцу, какую кнопочку нажимать.
Убойные реакции собак, которые внезапно поняли, что едут не гулять, а к ветеринару
Песик все понимает и выполняет задание!
Telegraf.com.ua