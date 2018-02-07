Удивительное рядом: собака спасла автовладелицу от непредвиденных затрат (Видео)

Канадская автомобилистка вышла из машины, оставив ключи внутри. Через несколько минут замки заблокировались.

Ей бы пришлось прибегать к помощи специалистов и выложить за это кругленькую сумму, если бы в салоне не оставались ее собачки.

На видео можно увидеть, как хозяйка говорит своему умному питомцу, какую кнопочку нажимать.

Песик все понимает и выполняет задание!