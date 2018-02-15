Житель Финляндии очень любил свою M3 в кузове E36, но хотелось машину, которая выделялась бы в потоке.

Житель Финляндии очень любил свою M3 в кузове E36, но хотелось машину, которая выделялась бы в потоке. Иногда бывает так, что по ходовым качествам нравится один автомобиль, а внешне хочется чего-то другого. Некоторые покупают две машины и ездят на них поочередно, но один житель Финляндии поступил иначе. Он решил сделать "два в одном". В итоге получилась реплика Volvo 162 на базе BMW M3 E36. Достаточно странное, но интересное решение. Результат вышел удивительно гармоничным. С первого взгляда трудно узнать в этом авто БМВ, хотя вся силовая структура кузова осталась именно от нее – это можно заметить по линии крыши и остекления. Только салон может немного разочаровать: там все осталось от BMW, кроме шильдика на руле. Интерьер явно диссонирует с экстерьером. Зато ездит машина отлично. Легендарная трехлитровая рядная "шестерка" способна разгонять авто до более чем 200 км/ч. И отточенная управляемость, тоже, скорее всего, сохранилась.