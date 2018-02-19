Фантастическая реакция: водитель показал мастер-класс во время ДТП (Видео)

Часто опасные ситуации на дороге заканчиваются авариями. Особенно, если скорость трафика очень высокая, а маневры некоторых автомобилистов непредсказуемые и резкие.

Однако некоторые автомобилисты обладают такой реакцией, смелостью и смекалкой, что могут предотвратить даже самые невероятные потенциальные ДТП.

Яркий тому пример – водитель этого Subaru Impreza.

Согласитесь – мастер-класс, не иначе. Такое в основном можно увидеть только в кино.