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Фантастическая реакция: водитель показал мастер-класс во время ДТП (Видео)

Фантастическая реакция: водитель показал мастер-класс во время ДТП
00:23 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: скриншот

Этот водитель заслуживает бурных оваций, так может далеко не каждый.

Часто опасные ситуации на дороге заканчиваются авариями. Особенно, если скорость трафика очень высокая, а маневры некоторых автомобилистов непредсказуемые и резкие.

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Однако некоторые автомобилисты обладают такой реакцией, смелостью и смекалкой, что могут предотвратить даже самые невероятные потенциальные ДТП.

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Яркий тому пример – водитель этого Subaru Impreza.

Согласитесь – мастер-класс, не иначе. Такое в основном можно увидеть только в кино.

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Subaru Impreza, Авария, Авто, Автомобили, Автоновости, ДТП, Новости авто.
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