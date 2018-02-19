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Фантастическая реакция: водитель показал мастер-класс во время ДТП (Видео)
00:23 Сегодня Телеграф
Фото: скриншот
Этот водитель заслуживает бурных оваций, так может далеко не каждый.
Часто опасные ситуации на дороге заканчиваются авариями. Особенно, если скорость трафика очень высокая, а маневры некоторых автомобилистов непредсказуемые и резкие.
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Однако некоторые автомобилисты обладают такой реакцией, смелостью и смекалкой, что могут предотвратить даже самые невероятные потенциальные ДТП.
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Яркий тому пример – водитель этого Subaru Impreza.
Согласитесь – мастер-класс, не иначе. Такое в основном можно увидеть только в кино.
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