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На что способен внедорожник Cadillac Escalade с 800-сильным мотором (Видео)
05:51 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Непростой Кадиллак Эскалейд сошелся в сражении с Корветом и даже смог его победить!
Битву на прямой между крупным внедорожником и спортивным автомобилем сложно представить.
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Однако, если SUV имеет “кое-какой секрет”, на нем вполне можно “дать копоти”.
Например, как на этом Cadillac Escalade в исполнении HPE800 от Hennessey.
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Данный автомобиль обладает мощностью 805 л.с. и тягой в 1121 Нм, что делает его одним из самых быстрых авто в принципе.
Чтобы показать всю суть доработанного Эскалейда, его решили сравнить в дреге с Chevy Camaro ZL1 1LE, выдающим 650 л.с. и 881 Нм.
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Что из этого получилось, смотрите сами.
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