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Объявлены претенденты на "Всемирный автомобиль года"

Всемирный автомобиль года
17:55 Сегодня Телеграф
autonews.autoua.net
Фото: autonews.autoua.net

Опубликован список финалистов конкурса "Всемирный автомобиль года".

В списке финалистов оказались кроссоверы Volvo XC60, Range Rover Velar и Mazda CX-5. Победитель будет назван в рамках Нью-Йоркского автосалона 28 апреля.

Назвало жюри конкурса и имена претендентов на победу в пяти дополнительных категориях. Так в категории "Лучший дизайн" члены жюри будут выбирать из Lexus LC 500, Range Rover Velar и Volvo XC60.

Претендентами на победу в категории "Лучший городской автомобиль" стали Ford Fiesta, Suzuki Swift и Volkswagen Polo.

Обладателем звания "Лучший "зеленый" автомобиль" может стать BMW 530e iPerformance, Chrysler Pacifica Hybrid или Nissan Leaf, а "Лучшим спорткаром" - BMW M5, Honda Civic Type R или Lexus LC 500.

За звание "Лучший представительский автомобиль" в этом году сразятся Audi A8 и две модели Porsche: Cayenne и Panamera.

Напомним, что в прошлом году "Всемирным автомобилем года" был назван кроссовер Jaguar F-Pace. В 2016 году этот титул достался родстеру Mazda MX-5.

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Все по теме:

"Всемирный автомобиль года", BMW M5, Honda Civic Type R, Range Rover Velar и Mazda CX-5, Volvo XC60, Лучший автомобиль года, Нью-Йоркский автосалон.
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