Подборка компаний, которые представят свои авто на украинском рынке электрокаров.

Подборка компаний, которые представят свои авто на украинском рынке электрокаров. Электромобилям в Украине пророчат успешное будущее. И действительно - если в 2017 году наши сограждане купили порядка 2900 электрокаров, то только за январь 2018 года - 793 электромобиля. За один месяц - почти треть прошлогодних продаж! Главным драйвером роста стал б/у сегмент, тогда новых электромобилей в силу их дороговизны продается очень мало. Тем не менее, на электромобильной выставке Plug-In крупные автобренды заявили о готовности побороться за кусок "электропирога". Аппетиты у всех пока скромные - к концу 2018 года многие хотят выйти на уровень продаж в 100 машин. Однако, говорят, "все только начинается".