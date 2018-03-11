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Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео)

Пожарные автомобили АЦ-4-60 (530905)-515M
23:08 Вс, 11 Март 2018 Телеграф
autocentre.ua
Фото: autocentre.ua

Пожарные автомобили живут достаточно долго, но и их парк нуждается в обновлении, недавно украинские огнеборцы получили 130 автоцистерн АЦ-4-60 (530905)-515M.

Пожарные автомобили старейшего украинского предприятия по изготовлению такой техники ООО «Промышленная компания «Пожмашина» из пгт. Ладан, Прилукского района, Черниговской области известны многим. Недавно предприятие выполнило крупный заказ и поставило для украинских спасателей 130 новых пожарных автоцистерн АЦ-4-60 (530905)-515M.

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Автоцистерны изготовлены на полноприводном шасси МАЗ-530905 (4х4) – с турбодизелем в 330 л.с. и двухрядной кабиной с боевым расчетом на 6+1 чел. Максимальная скорость достигает 85 км/ч. Длина машины – 8500 мм, ширина – 2550 мм и высота – 3400 мм. Масса автомобиля с полной загрузкой – 19 тонн.

Остановимся подробнее на оснащении для борьбы с огнем. Запас воды составляет 4000 л, для пенообразователя – 400 л. Запас напорных рукавов – 20 штук/общей длиной 400 м. В комплектацию входят один лафетный ствол Protek Style 622 с ручным управлением и 5 ручных стволов. 

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Автоцистерна оборудована пожарным насосом ПН-60Б-Р-Р – с подачей 60 литров в секунду и напором в 100 метров. Номинальная частота вращения – 2700 об/мин. Наибольшая геометрическая высота всасывания – 7,5 м.

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Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания – не более 60 секунд. АЦ-4-60 (530905)-515M Из дополнительного оборудования следует отметить 4 дыхательных аппарата со сжатым воздухом Drager PSS 4000, 16 масок, бензопилу и бензорез марки Stihl, а также американские групповые фонари, лом и штурмовой пожарный топор. Автоцистерна оснащена мощной осветительной мачтой, а также генератором на 5 кВт.

 

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