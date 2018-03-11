Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео)

Пожарные автомобили старейшего украинского предприятия по изготовлению такой техники ООО «Промышленная компания «Пожмашина» из пгт. Ладан, Прилукского района, Черниговской области известны многим. Недавно предприятие выполнило крупный заказ и поставило для украинских спасателей 130 новых пожарных автоцистерн АЦ-4-60 (530905)-515M.

Автоцистерны изготовлены на полноприводном шасси МАЗ-530905 (4х4) – с турбодизелем в 330 л.с. и двухрядной кабиной с боевым расчетом на 6+1 чел. Максимальная скорость достигает 85 км/ч. Длина машины – 8500 мм, ширина – 2550 мм и высота – 3400 мм. Масса автомобиля с полной загрузкой – 19 тонн.

Остановимся подробнее на оснащении для борьбы с огнем. Запас воды составляет 4000 л, для пенообразователя – 400 л. Запас напорных рукавов – 20 штук/общей длиной 400 м. В комплектацию входят один лафетный ствол Protek Style 622 с ручным управлением и 5 ручных стволов.

Автоцистерна оборудована пожарным насосом ПН-60Б-Р-Р – с подачей 60 литров в секунду и напором в 100 метров. Номинальная частота вращения – 2700 об/мин. Наибольшая геометрическая высота всасывания – 7,5 м.

Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания – не более 60 секунд. АЦ-4-60 (530905)-515M Из дополнительного оборудования следует отметить 4 дыхательных аппарата со сжатым воздухом Drager PSS 4000, 16 масок, бензопилу и бензорез марки Stihl, а также американские групповые фонари, лом и штурмовой пожарный топор. Автоцистерна оснащена мощной осветительной мачтой, а также генератором на 5 кВт.