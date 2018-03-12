Украинская дальнобойщица покоряет немецкие автобаны (Видео)

Недавно сеть покорило видео как Елена Дровняк – украинская дальнобойщица из Николаевской области – работает в Польше и колесит на огромной фуре по всей Европе.

При этом она слушает украинские песни, что превращает ее работу в хобби. Поэтому она ведет страничку на Ютубе, где делится своими впечатлениями.

Свежий ее ролик рассказывает о поездке по немецким автобанам. И в частности от том, как не надо бояться пробок.

Вот, например, если навигатор показывает затор на 5 – 8 минут, то Елена Дровняк игнорирует его рекомендации по объезду.

А если пробка более чем на 10 – 15 минут, то здесь уже отдается предпочтение альтернативному маршруту.