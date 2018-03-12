Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пентагон дал оценку "новому оружию" Путина Пентагон дал оценку "новому оружию" Путина
Новости: Хроники АТО: Генштаб сообщил о гибели еще одного бойца ВСУ Хроники АТО: Генштаб сообщил о гибели еще одного бойца ВСУ
Новости: Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали на Гран-при в Марокко Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали на Гран-при в Марокко
Новости: Проект SpaceX может стать опасным для окружающей среды Проект SpaceX может стать опасным для окружающей среды
X

Украинская дальнобойщица покоряет немецкие автобаны (Видео)

Елена Дровняк
00:36 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: скриншот

Елена Дровняк за рулем магистрального тягача Mercedes-Benz Actors делится опытом езды по немецким автобанам.

Недавно сеть покорило видео как Елена Дровняк – украинская дальнобойщица из Николаевской области – работает в Польше и колесит на огромной фуре по всей Европе.

Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео) 

При этом она слушает украинские песни, что превращает ее работу в хобби. Поэтому она ведет страничку на Ютубе, где делится своими впечатлениями.

Свежий ее ролик рассказывает о поездке по немецким автобанам. И в частности от том, как не надо бояться пробок.

Вот, например, если навигатор показывает затор на 5 – 8 минут, то Елена Дровняк игнорирует его рекомендации по объезду.

Мировые автомобильные бренды электрокаров покоряют украинский рынок

А если пробка более чем на 10 – 15 минут, то здесь уже отдается предпочтение альтернативному маршруту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авто, Автомобили, Автоновости, Дальнобойщик, Елена Дровняк, Украина, Украинская дальнобойщица.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Женевcкий автосалон 2018: представлен гиперкар Corbellati Missile, развивающий скорость до 500 км/ч Женевский автосалон 2018: представлен новый хэтчбек Toyota Auris Беспилотные грузовики Tesla доставили первый товар

Последние новости

В Берлине подожгли мечеть Убойная подборка чудных снимков, которые поднимут вам настроение Фильм-номинант на Оскар поблагодарили на билбордах в Америке
Сегодня читают
01 Бойкота не будет: сборная Украины поедет на этап Кубка мира в Россию
02 Британские ученые нашли самую полезную диету
03 Обнаружен бриллиант со льдом внеземного происхождения
04 Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео)
05 Доказана польза ежедневных занятий любовью для организма
Новости сегодня
00:45 Во время пожара на шахте ArcelorMittal в Казахстане никто не пострадал
00:28 Руководство "Манчестер Юнайтед" поставило ультиматум Погба
00:03 Что произойдет с организмом, если сократить употребление соли
23:47 Глубоко под землей обнаружены древнеримские военные казармы и вилла командира
23:28 Правила "голубых зон": полезные привычки, которые сделают вас долгожителем
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В румынском городе Тыргу-Муреш венгры требовали автономии В румынском городе Тыргу-Муреш венгры требовали автономии
Новости: Порошенко: Войну остановит миротворческая миссия Порошенко: Войну остановит миротворческая миссия
Новости: Количество иностранных туристов в Украине выросло Количество иностранных туристов в Украине выросло
Новости: Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео) Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео)
Добавить комментарий
0