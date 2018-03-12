Uber патентует VR для салона беспилотного такси

В августе 2016 года компания Uber подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США две почти одинаковые патентные заявки; в прошлом месяце ведомство опубликовало их. Оба документа назывались "Виртуальная реальность для автомобиля" (Virtual Reality Experience For a Vehicle); об их содержании рассказывает портал Motherboard.

"Большинство людей ездит по одним и тем же маршрутам в одно и то же время дня, и им хочется заняться чем-нибудь поинтереснее, чем разглядывание все тех же видов", – говорится в заявках. Поэтому Uber хочет сделать так, чтобы пассажиру беспилотного такси было на что посмотреть во время поездки. Для этого компания разработала систему виртуальной реальности, использующую данные сенсоров беспилотника для генерации виртуального пространства, синхронизированного с движением машины. Такой подход, по мысли авторов заявки, поможет справиться с недомоганием, которое часто испытывают пользователи VR-гарнитур. Головокружение, тошнота и другие симптомы часто возникают в результате несовпадения зрительных и прочих стимулов.

В документе описываются и перспективные интерфейсы дополненной реальности, адаптированные, например, под экскурсионные поездки, под работу с электронной почтой или чтение новостных лент.

Неизвестно, нужна ли пассажиру беспилотного такси с VR соответствующая гарнитура или инженеры Uber планируют создавать иллюзию с помощью контактных линз или очков. Как именно алгоритмы управления машиной будут совмещаться с виртуальной реальностью, тоже не поясняется. "Существуют способы анализировать и даже предсказывать движение автомобиля на основе информации, которую собирают датчики беспилотных машин; связать их с VR вполне реально уже сейчас", – пояснил Motherboard профессор Джозеф Габбард из Политехнического университета Виргинии.

В патентной заявке также учтена необходимость оставить пассажиру VR-такси немного контакта с реальностью: "Пассажиры должны видеть аватары других пассажиров, чтобы не сталкиваться с ними, или вовремя заметить, что другие пассажиры прикасаются к их вещам", –значится в документе.

По всей видимости, Uber пока не собирается всерьез браться за разработку технологий, описанных в заявках. Но даже на этапе патента они вызывают у специалистов скептическую реакцию: "Вас возят, на вас ваши VR-линзы, и вы отрезаете себя от внешнего мира. Я думаю, здесь есть возможность потерять социальные связи – и это в мире, который уже становится разобщенным", – с тревогой замечает Габбард.