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"Запорожец" на гусеничном ходу поражает своими способностями (Видео)
23:39 Сегодня Телеграф
Фото: скриншот
Один из самых суровых тюнингов ЗАЗ "Запорожец", мимо такого авто не пройти.
Тюнинг ЗАЗ бывает разным. Кто-то делает из Запорожцев спорткары, другие же – вездеходы.
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Например, этот Жужик – самый настоящий покоритель бездорожья и снежных сугробов. Столь высокому званию он обязан гусеничному шасси, которое, кстати, было сделано своими руками.
Автомобиль с легкостью преодолевает препятствия, хотя и не на большой скорости.
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Правда, управление у такого Запорожца не из легких: никакого руля – только рычаги, требующие кое-каких усилий при переключении.
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А чтобы и вид у машины был боевой, ее окрасили в некое подобие городского камуфляжа.
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