Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине бумажные гривны заменят на монеты В Украине бумажные гривны заменят на монеты
Новости: США дали первый комментарий по делу Скрипаля США дали первый комментарий по делу Скрипаля
Новости: Марлос назвал рецепт успеха в игре с "Ромой" Марлос назвал рецепт успеха в игре с "Ромой"
Новости: Миллионы людей могут погибнуть из-за новой пандемии под названием "Болезнь Икс" Миллионы людей могут погибнуть из-за новой пандемии
X

"Запорожец" на гусеничном ходу поражает своими способностями (Видео)

"Запорожец" на гусеничном ходу
23:39 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: скриншот

Один из самых суровых тюнингов ЗАЗ "Запорожец", мимо такого авто не пройти.

Тюнинг ЗАЗ бывает разным. Кто-то делает из Запорожцев спорткары, другие же – вездеходы.

Украинский БТР "Фантом 2" вызвал интерес на выставке оружия в Абу-Даби (Видео)

Например, этот Жужик – самый настоящий покоритель бездорожья и снежных сугробов. Столь высокому званию он обязан гусеничному шасси, которое, кстати, было сделано своими руками.

Автомобиль с легкостью преодолевает препятствия, хотя и не на большой скорости.

Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео)

Правда, управление у такого Запорожца не из легких: никакого руля – только рычаги, требующие кое-каких усилий при переключении.

КрАЗ выпустил инновационный грузовик для аграриев (Видео)

А чтобы и вид у машины был боевой, ее окрасили в некое подобие городского камуфляжа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авто, Автомобили, Автоновинки, Автоновости, Гусеницы, ЗАЗ, Запорожец, Новости авто, Премьера, Тюнинг.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео) Мировые автомобильные бренды электрокаров покоряют украинский рынок Женевский автосалон 2018: Rimac представила суперскоросной электромобиль

Последние новости

Меркель рассказала, какими подарками обменивалась с Путиным Сестры из Норвегии создают невероятные прически, о которых мечтает каждая девушка (Фото) Toshiba представили уникальные смарт-очки
Сегодня читают
01 В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье
02 Украинская дальнобойщица покоряет немецкие автобаны (Видео)
03 Названа версия крушения самолета Турции в Иране
04 Британские ученые нашли самую полезную диету
05 Силовики РФ изъяли тираж доклада "Путин. Итоги. 2018"
Новости сегодня
23:18 Лидер "Баварии" может продолжить карьеру в АПЛ
23:15 Меркель рассчитывает на переговоры ЕС и США
23:12 Мускулами этой украинки восхищаются даже всемирно известные бодибилдеры (Фото)
23:08 Почему к останкам Марии Кюри нельзя прикасаться еще 1500 лет
23:01 Эти мамы, наверное, нашли источник вечной молодости (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Резонансное ДТП в Харькове: показания Зайцевой Резонансное ДТП в Харькове: показания Зайцевой
Новости: В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье
Новости: Нардеп Голубов задекларировал 2 млрд грн в биткойнах Нардеп Голубов задекларировал 2 млрд грн в биткойнах
Новости: Актер "Очень странных дел" Финн Вулфард выпустил свой первый клип (Видео) Актер "Очень странных дел" Финн Вулфард выпустил свой первый клип (Видео)
Добавить комментарий
0