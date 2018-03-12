"Запорожец" на гусеничном ходу поражает своими способностями (Видео)

Тюнинг ЗАЗ бывает разным. Кто-то делает из Запорожцев спорткары, другие же – вездеходы.

Например, этот Жужик – самый настоящий покоритель бездорожья и снежных сугробов. Столь высокому званию он обязан гусеничному шасси, которое, кстати, было сделано своими руками.

Автомобиль с легкостью преодолевает препятствия, хотя и не на большой скорости.

Правда, управление у такого Запорожца не из легких: никакого руля – только рычаги, требующие кое-каких усилий при переключении.

А чтобы и вид у машины был боевой, ее окрасили в некое подобие городского камуфляжа.