Новый кроссовер Subaru Outback представили в Украине

Внешность новинки получила преимущественно функциональные изменения. Так, зеркала заднего вида облекли в более совершенную с точки зрения аэродинамики форму, по бокам от обновленной радиаторной решетки появились светодиодные фары с системой, которая управляет углом поворота фар в зависимости от положения рулевого колеса. Для кузова кроссовера предлагается десять различных цветов типа металлик и перламутр. Автомобиль также получил новые 18-дюймовые колесные диски, которые обуты в шины размерностью 225/60.

В салоне автомобиля больше всего изменений произошло на передней панели. К примеру, центральная консоль обзавелась 8-дюймовым сенсорным монитором информационно-развлекательной системы. Мультимедийная система снабжена навигацией TomTom, на дисплей высокого разрешения можно выводить мобильные приложения смартфона и пользоваться голосовыми помощниками благодаря поддержке протоколов Apple CarPlay и Android Auto.

При движении задним ходом на этот же дисплей выводится картинка, полученная с боковой и задней камер, а при включенном режиме P или D - с передней и боковой. Второй цветной монитор в машине расположился на щитке приборов. Он отображает важную для водителя информацию и даже показывает время использования автомобиля с неработающим двигателем при активированной системе START/STOP. Аудиосистема Harman/Kardon обеспечивает качественный объемный звук и состоит из 12 динамиков. Применение технологии GreenEdge гарантирует насыщенное и натуральное звучание музыки разных стилей.

Обновилось и рулевое колесо. Его форма стала более спортивной, кнопки на руле теперь более функциональны. Опционально в крыше может устанавливаться люк с электроприводом, который имеет несколько фиксированных положений и даже защиту от зажимания - например, веток деревьев или рук. Для отделки салона на выбор предлагается несколько вариантов черного и кремового тонов. Пассажиры второго ряда, для своего удобства, могут регулировать угол наклона спинки сидений. Объем багажного отсека в походном положении равен 512 литрам, а если сложить спинку заднего дивана, то вместимость увеличится до 1808 литров. Временное запасное колесо спрятано под полом багажника.

Японский кроссовер оснащается 2,5-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 175 л. с. Двигатель с двухвальными головками блоков цилиндров и с 16 клапанами развивает 235 Нм крутящего момента. Благодаря уменьшенному весу мотора и другим нововведениям, в смешанном режиме автомобиль расходует всего 7,3 литра топлива на 100 км пробега. Горизонтально-оппозитный двигатель с углом развала 180 градусов соединен с бесступенчатым цепным вариатором Lineartronic.

Алгоритм имитации переключения передач в вариаторе придает автомобилю спортивный характер. Использование цепи вместо ремня позволило улучшить динамику, характеристики топливной экономичности, а также сократить время реакции на нажатие акселератора. Фирменный симметричный полный привод c активным распределением крутящего момента серьезно повышает управляемость и проходимость автомобиля. Тягу между осями распределяет многодисковая муфта. По умолчанию на передние колеса уходит 60% момента, а на заднюю ось - 40%, но в зависимости от дорожных условий, эта пропорция может меняться.

Для повышения проходимости на тяжелых дорогих используется система X-Mode, которая меняет настройки работы мотора, вариатора, системы полного привода и динамической стабилизации. В нее также входит функция помощи при спуске с горы. Еще одна система - SI-Drive которая умеет настраивать характер поведения автомобиля под стиль вождения. Производителем предложено два предустановленных режима - Intelligent и Sport, названия которых (интеллектуальный и спортивный), кстати, во многом отражает суть обновленной модели.

Во всех комплектациях нового кроссовера установлен пакет оборудования Advanced package, который состоит из систем автоматического управления дальним светом, определения объектов в мертвых зонах и камер фронтального и бокового обзора.

Но главной изюминкой нового Subaru Outback смело можно назвать систему EyeSight. Стереокамера, расположенная под лобовым стеклом возле зеркала заднего вида, формирует объемное цветное изображение дорожной ситуации впереди автомобиля. Пара камер может распознавать разные автомобили, мотоциклы, велосипеды, и даже отдельных пешеходов. В случае опасности электронный ассистент подает предупреждающие сигналы и даже может задействовать тормоза. Важный элемент системы - адаптивный круиз-контроль, который работает в диапазоне от 0 до 200 км/ч и умеет самостоятельно держать установленную дистанцию до впереди идущего автомобиля, учитывая его скорость и, в случае необходимости, задействовать тормоза.

Кроме того, EyeSight способен следить за соблюдением рядности, и информировать водителя, если машина выехала со своей полосы движения. В городских пробках электроника напоминает автомобилисту о том, что впереди стоящая машина начала движение. На стоянке система мониторит включенный режим трансмиссии и даже может ограничить тягу мотора, если перед авто есть преграда в виде стенки.

Кроссовер оснащен семью подушками безопасности - фронтальными, боковыми, шторками и подушкой безопасности для колен водителя. По методике европейского центра EuroNCAP, новый Subaru Outback заработал максимальную оценку в 5 звезд.