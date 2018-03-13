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Стали доступны снимки дизайна нового Mercedes A-Class

X Mercedes-Benz A-Class
22:49 Вт, 13 Март 2018 Телеграф
autonews.ua
Фото: autonews.ua

Дизайнер Клебер Сильва создал рендерные изображения нового поколения седана Mercedes-Benz A-Class.

Официальная премьера этой новинки должна состояться до конца года. Судя по всему, работая над рендерными изображениями нового Mercedes-Benz A-Class Клебер Сильва опирался на дизайн модели текущего поколения, на шпионские фотографии, на стиль пятидверного компактного хэтчбека A-Class, и даже на Alfa Romeo Giulia.

Передние фары, решетка радиатора, бампер и задние фары очень похожи на те, что мы видели у хэтчбека A-Class. А вот колесные диски оригинальны, и они отлично подходят под весь дизайн этого седана.

Почему Клдебер решил взять некоторые элементы дизайна от большого итальянского седана Alfa Romeo Giulia – нам не совсем понятно. Лично мы не думаем, что немецкие дизайнеры займутся таким прямым плагиатом. Они обязательно создадут свой новый, уникальный дизайн.

Седан Mercedes-Benz A-Class нового поколения дебютирует через несколько месяцев. Видимо, это произойдет в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Пока подробностей о нем нет. Можно предположить, что в линейку его двигателей войдут такие же агрегаты, которыми оснащается хэтчбек. Базовая комплектация получит четырехцилиндровый 1,4 л двигатель с турбонаддувом мощностью 161 л.с. и 250 Нм крутящего момента.

Напомним, что Mercedes-Benz A-Class первого поколения появился в 1997 году. Сейчас автолюбителям Mercedes-Benz предлагает третье поколение этой модели (с 2012 года).

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