Aston Martin показал процесс сборки одной из самых важных своих моделей (Видео)

Английская компания Aston Martin разместила в интернете 30-минутное видео, в котором показан процесс серийного производства автомобилей Aston Martin DB11. Серийное производство модели Aston Martin DB11 налажено на заводе в Гейдоне, Великобритания. На данный момент это одна из самых важных моделей в линейке Aston Martin. Если быть точней, то она занимает топовое место в линейке этого бренда. На видео мы видим несколько этапов сборки DB11. Всё очень технологично, широко используются роботизированные системы. Рабочие и инженеры выглядят очень профессионально. Сразу видно, что созданию каждого экземпляра этой модели уделяется очень большое внимание. Всё тщательно проверяется и испытывается. Мы впервые видим, как происходит выпуск спортивных автомобилей. Это очень сложный и трудоемкий процесс. DB11 оснащается 5,2 л би-турбо двигателем V12 мощностью 600 л.с, или 4,0 л би-турбо двигателем V8 мощностью 503 л.с., на выбор. Динамические характеристики этого спорткара являются одними из самых лучших в своем классе.