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Наглядный пример, почему не стоит перегружать автомобиль (Видео)

Наглядный пример, почему не стоит перегружать автомобиль
23:02 Вт, 13 Март 2018 Телеграф
autocentre.ua
Фото: скриншот

Поучительное видео из разряда "обнять и плакать" о тайском автолюбителе, который перебрал с нагрузкой для своей машины.

Конечно, перевести максимально возможный груз одним махом куда выгоднее, чем делать несколько “ходок”. Однако надо учесть, что перегруз может обернуться весьма неприятными последствиями.

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В этом на собственном опыте убедился один из жителей Таиланда.

Забив сверх нормы свой пикап Форд бамбуковыми стволами, он отправился в рейс.

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Но на пути повстречался подъем, с которым ему не удалось справиться. Причем ни с первой, ни со второй попытки.

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Конечно, видео смешное, но сам автомобилист наверняка оказался огорченным.

 

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Авто, Автомобили, Автоновости, Таиланд.
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