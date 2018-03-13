Наглядный пример, почему не стоит перегружать автомобиль (Видео)

Конечно, перевести максимально возможный груз одним махом куда выгоднее, чем делать несколько “ходок”. Однако надо учесть, что перегруз может обернуться весьма неприятными последствиями.

В этом на собственном опыте убедился один из жителей Таиланда.

Забив сверх нормы свой пикап Форд бамбуковыми стволами, он отправился в рейс.

Но на пути повстречался подъем, с которым ему не удалось справиться. Причем ни с первой, ни со второй попытки.

Конечно, видео смешное, но сам автомобилист наверняка оказался огорченным.