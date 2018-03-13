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Наглядный пример, почему не стоит перегружать автомобиль (Видео)
23:02 Вт, 13 Март 2018 Телеграф
Фото: скриншот
Поучительное видео из разряда "обнять и плакать" о тайском автолюбителе, который перебрал с нагрузкой для своей машины.
Конечно, перевести максимально возможный груз одним махом куда выгоднее, чем делать несколько “ходок”. Однако надо учесть, что перегруз может обернуться весьма неприятными последствиями.
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В этом на собственном опыте убедился один из жителей Таиланда.
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Но на пути повстречался подъем, с которым ему не удалось справиться. Причем ни с первой, ни со второй попытки.
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Конечно, видео смешное, но сам автомобилист наверняка оказался огорченным.
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