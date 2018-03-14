Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины (Видео)

Начало весны в Украине в этом году отметилось обильными снегопадами. Многие дороги превратились в сплошное месиво.

Для уборки была привлечена самая разнообразная техника. На этом видео, опубликованном на официальной страничке «АвтоКрАЗ» в Фейсбуке, показаны грузовики КрАЗ в качестве снегоуборочной техники.

Особого внимания заслуживает мусоровоз «ВЛIВ» на новейшем шасси КрАЗ-5401, который оснастили снегоуборочным отвалом.

Таким образом подчеркивается многофункциональность кременчугских грузовиков.

Следом за новинкой можно увидеть легендарные кременчугские самосвалы прошлых лет – машины модели 256Б1, которые также оснастили снегоуборочными отвалами.