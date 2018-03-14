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Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины (Видео)

Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины
00:01 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: autocentre.ua

Кременчугские грузовики у большинства ассоциируются с карьерными самосвалами, хотя эти машины отлично справляются с коммунальными задачами.

Начало весны в Украине в этом году отметилось обильными снегопадами. Многие дороги превратились в сплошное месиво.

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Для уборки была привлечена самая разнообразная техника. На этом видео, опубликованном на официальной страничке «АвтоКрАЗ» в Фейсбуке, показаны грузовики КрАЗ в качестве снегоуборочной техники.

Особого внимания заслуживает мусоровоз «ВЛIВ» на новейшем шасси КрАЗ-5401, который оснастили снегоуборочным отвалом.

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Таким образом подчеркивается многофункциональность кременчугских грузовиков.

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Следом за новинкой можно увидеть легендарные кременчугские самосвалы прошлых лет – машины модели 256Б1, которые также оснастили снегоуборочными отвалами.

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Авто, Автомобили, Автоновости, КрАЗ, Новости автомобилей, Снег, Уборка снега, Украина.
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