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Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины (Видео)
00:01 Сегодня Телеграф
Фото: autocentre.ua
Кременчугские грузовики у большинства ассоциируются с карьерными самосвалами, хотя эти машины отлично справляются с коммунальными задачами.
Начало весны в Украине в этом году отметилось обильными снегопадами. Многие дороги превратились в сплошное месиво.
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Для уборки была привлечена самая разнообразная техника. На этом видео, опубликованном на официальной страничке «АвтоКрАЗ» в Фейсбуке, показаны грузовики КрАЗ в качестве снегоуборочной техники.
Особого внимания заслуживает мусоровоз «ВЛIВ» на новейшем шасси КрАЗ-5401, который оснастили снегоуборочным отвалом.
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Таким образом подчеркивается многофункциональность кременчугских грузовиков.
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Следом за новинкой можно увидеть легендарные кременчугские самосвалы прошлых лет – машины модели 256Б1, которые также оснастили снегоуборочными отвалами.
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