Стало известно, какого цвета подержанные автомобили продаются дороже остальных

При покупке нового автомобиля нужно ориентироваться на то, чтобы его цена с течением времени на вторичном автомобильном рынке упала как можно меньше. Это зависит от многого, даже от цвета кузова. Сайт iSeeCars рассказал о том, подержанные автомобили с каким цветом кузова продаются лучше всего и хуже всего…

Автомобили с лимонным (желтым) цветом кузова через три года после начала их эксплуатации сохраняют 27% от своей первоначальной стоимости. Это на 18,5% выше стандартного значения.

Есть еще несколько цветов кузова, благодаря которым подержанные автомобили продаются по большей стоимости от среднего значения. Это оранжевый (на 7,8% выше среднего значения) и зеленый (+9%).

Но есть и более "экстремальные" цвета, почитатели которых могут потерять из-за этого много денег. Так, например, автомобили золотистого цвета перепродаются в среднем по цене на 12,1% меньше, чем машины с обычным цветом кузова, фиолетового – на 10,7%, бежевого – на 10,3%.

Как вы, наверное, знаете, самые распространенные цвета кузова автомобилей – белый, черный, красный и серый. Подержанные машины с одним из этих цветов кузова имеют тенденцию обесцениваться со временем. Почему? Потому, что их слишком много.

Почему у подержанных автомобилей желтого цвета высокая цена? Потому, что их очень мало, и они главным образом представляют собой спорткары, кабриолеты и иногда внедорожники (например, Jeep Wrangler).

В США желтые внедорожники через три года после начала их эксплуатации теряют в цене всего 10,9% от их первоначальной стоимости, а желтые пикапы – 25,8% (у пикапов обычного цвета – 30,9%).

Поэтому прежде чем купить новый автомобиль, хорошенько подумайте над тем, какой у него должен быть цвет кузова.