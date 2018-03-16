Автомобильная компания Geely Auto поразила своим новым достижением

Отметим, что компания поднялась за год на 4 позиции и является одним из двух китайских брендов, кто входит в ТОП-20.

Комментируя отчет, Дэвид Хей, генеральный директор Brand Finance, отметил: "Китайские бренды добились значительного роста своей стоимости благодаря их успеху на внутреннем рынке, который сейчас является крупнейшим в мире".

Он также предположил, что они будут выходить за пределы своих границ и поглощать западные бренды, чтобы использовать их силу на международных рынках.

Высокие темпы роста производства и продаж Geely Auto связаны с запуском на рынок модельной линейки третьего поколения бренда, все из которых стали хэдлайнерами продаж в своих сегментах. Оценочная стоимость бренда Geely выросла на 62% до 6,0 млрд. долл. США. Продажи Geely выросли за 2017 год на 63% до 1,25 млн. автомобилей. В 2018 году Geely планирует продать 1,58 млн. автомобилей и до 2020 года довести объем продаж до 2 млн. ед.

Значения стоимости бренда рассчитываются с использованием подхода Royalty Relief, который представляет собой метод оценки, соответствующий отраслевым стандартам, установленным в ISO 10668. Это предполагает оценку вероятных будущих доходов, относящихся к бренду, и, следовательно, будет определять чистую экономическую выгоду лицензиара.

В Украине бренд Geely официально представлен с 2007 года. Официальный импортер – Группа компаний АИС. За данный период в Украине реализовано около 70 000 автомобилей Geely более, чем десяти различных моделей. В настоящий момент на украинском рынке представлен один из хэдлайнеров продаж бренда – Geely Emgrand 7. Данная модель завоевала титул "Самого продаваемого автомобиля в Украине". Имеет среди конкурентов одни из самых лучших показателей безопасности – европейский комитет по проведению независимых краш-тестов EuroNCAP присвоил Emgrand 7 четыре звезды из максимальных пяти в рейтинге безопасности. Существенно превосходит другие модели по уровню комплектации, имеет целый ряд опций премиального сегмента таких, например, как система бесключевого доступа, запуск двигателя при помощи кнопки Start/Stop, LED-огни и др.

Во второй половине 2018 года запланирована презентация и старт продаж новой модели бренда – Geely Atlas.