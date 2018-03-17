Кулаки и молоток: пострадавшие устроили самосуд виновнику ДТП в Майами (Видео)

А городе Майами (Флорида, США) водитель, действия которого стали причиной ДТП, пытался скрыться на своем разбитом авто.

Но пострадавшие автовладельцы не собирались отпускать его так просто.

Они не достучались до негодяя кулаками, поэтому позже в ход пошли строительные инструменты.

Лучше бы он не злил этих вспыльчивых мужчин.