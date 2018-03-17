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Кулаки и молоток: пострадавшие устроили самосуд виновнику ДТП в Майами (Видео)

Угрозы, кулаки, молоток: самосуд над виновником ДТП в Майами
03:14 Сегодня Телеграф
Trinixy
Фото: скриншот

Пострадавшие автовладельцы пытались остановить ставшего виновником ДТП мужчину разными подручными способами.

А городе Майами (Флорида, США) водитель, действия которого стали причиной ДТП, пытался скрыться на своем разбитом авто.

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Но пострадавшие автовладельцы не собирались отпускать его так просто.

Они не достучались до негодяя кулаками, поэтому позже в ход пошли строительные инструменты.

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Лучше бы он не злил этих вспыльчивых мужчин.

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Авария, Авто, Автоновости, ДТП, Майами, Новости США, США, Флорида.
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