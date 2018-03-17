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Какие автомобили продают в Германии по цене до 2000 евро (Видео)

Какой автомобили продают в Германии по цене до 2000 евро
05:31 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: скриншот

Автомобили из ЕС, об импорте которых думать не стоит.

Имея на руках 1-2 тыс. евро, за границей можно найти вполне приличный автомобиль, если приложить усилия и проявить выдержку.

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Тем не менее, по такой цене за “бугром” предлагают и автохлам. Причем откровенный – уставшие модели конца 1990-х- начала 2000-х гг. от таких марок, как Volvo, Renault, Mazda и др.

Наглядный пример, почему не стоит перегружать автомобиль (Видео) 

В этом видео автор подробно рассказывает, какие старые и “потрепанные жизнью” авто можно купить в Германии по цене до 2000 евро.

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Перед нами очевидный пример того, какие авто не стоит гнать из Европы.

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