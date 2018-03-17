Какие автомобили продают в Германии по цене до 2000 евро (Видео)

Имея на руках 1-2 тыс. евро, за границей можно найти вполне приличный автомобиль, если приложить усилия и проявить выдержку.

Тем не менее, по такой цене за “бугром” предлагают и автохлам. Причем откровенный – уставшие модели конца 1990-х- начала 2000-х гг. от таких марок, как Volvo, Renault, Mazda и др.

В этом видео автор подробно рассказывает, какие старые и “потрепанные жизнью” авто можно купить в Германии по цене до 2000 евро.

Перед нами очевидный пример того, какие авто не стоит гнать из Европы.