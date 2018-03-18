На Филиппинах полтора десятка элитных авто раздавили бульдозером (Видео)

Власти Филиппин уничтожили очередную партию роскошных авто, импортированных в страну контрабандой. На этот раз под гусеницы бульдозера отправили 14 машин.

Среди них есть такая экзотика, как BMW Z1, Porsche 911 GT3, Mercedes SL55 AMG, Opel Manta и BMW Alpina B12. Все эти авто превратились в груду металла…

На такие меры президент страны Родриго Дутерте пошел после того, как конфискованные авто снова оказывались в руках своих прежних владельцев: из-за коррупции система аукционов, через которую реализовывались машины, сошла на нет.

В начале февраля филиппинское правительство утилизировало 30 авто, общее же число машин, которые отправят «под пресс» в ближайшее время, составит 855 ед.

«Уничтожение этих контрабандных автомобилей класса люкс означает нашу решимость восстановить честное управление, сохранить достоинство нашей страны и защитить благосостояние наших людей», — так прокомментировал данные действия глава государства.