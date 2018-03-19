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Компания Audi огласила стартовую цену своего первого электромобиля

Audi
11:05 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В Европе новинка будет дешевле известной всем Tesla Model X.

Audi объявила цены на свой первый электромобиль – кроссовер e-tron. В Германии новинка будет стоить минимум 80 000 евро, сообщает Хроника.инфо.

Цена Audi e-tron оказалась ниже, чем, например, у Tesla Model X, за которую в Европе просят более 90 000 евро.

По предварительной информации, публичный дебют электромобиля Audi состоится в Брюсселе летом 2018 года. Производство кроссовера начнется во второй половине года.

Концепт Audi E-Tron, представленный в 2015 году, оснащался тремя электрическими моторами общей мощностью 430 лошадиных сил. До сотни прототип разгонялся за 4,6 секунды.

Разработчики обещали: на одном заряди E-Tron сможет проезжать около 500 километров, что сопоставимо с максимальными показателями Tesla Model X, которая входит в топ-10 лучших электромобилей по запасу хода.

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