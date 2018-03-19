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Сколько стоят хорошие б/у машины из Франции на авторынке в Литве (Видео)

Сколько стоят хорошие б/у авто из Франции
23:28 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: autocentre.ua

Актуальные цены на б/у авто из Франции в Литве, есть действительно очень хорошие варианты.

Львиная доля б/у авто на литовских рынках – это машины, пригнанные из Германии. А вот площадок с преобладающим большинством “французских” авто, немного. Но все же, они есть.

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Например, такой рынок находится в городе Таураге.

Здесь можно выбрать авто на любой вкус и кошелек.

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Но главное – продавцы предлагают машины в хорошем состоянии за умеренные деньги.

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Автомобили, Автоновости, Автохлам, Литва, Франция, Характеристики, Цена.
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