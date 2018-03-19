Сколько стоят хорошие б/у машины из Франции на авторынке в Литве (Видео)

Львиная доля б/у авто на литовских рынках – это машины, пригнанные из Германии. А вот площадок с преобладающим большинством “французских” авто, немного. Но все же, они есть.

Например, такой рынок находится в городе Таураге.

Здесь можно выбрать авто на любой вкус и кошелек.

Но главное – продавцы предлагают машины в хорошем состоянии за умеренные деньги.