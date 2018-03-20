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Уникальная модель Ferrari выставлена на продажу

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Ferrari 599 SA Aperta
08:39 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Автодилер из Германии "Auxietre & Schmidt" выставил на продажу уникальную автомодель Ferrari 599 SA Aperta.

Ferrari 599 SA Aperta - модель лимитированной серии концерна: всего итальянцы вывели на рынок 80 экземпляров. Машина имеет пробег в 11 500 километров. Стоимость автомобиля пока что держат в тайне.

Кузов уникального Ferrari 599 SA Aperta получил цвет кузова Nero Stellato, который получают тремя слоями покраски. Черный автомобиль контрастирует со своим оранжевым салоном с фирменным оттенком Hermes. Ferrari 599 SA Aperta представляет собой открытую вариацию экстремального автомобиля 599 GTO. Второй является дорожной версией трекового суперкара 599XX.

Перед публикой автомобиль предстал в 2010 год в рамках Парижского мотор-шоу. В отличие от 599 GTO, уникальный Ferrari 599 SA Aperta имеет более заваленное лобовое стекло и два аэродинамических плавника за дугами безопасности. Кроме того, машина оснащена подвеской и выхлопной системой с менее агрессивными настройками.

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