Новейшие украинские автобусы засветились в Польше (Видео)

На международной выставке Warsaw Bus Expo 2018 можно увидеть новейший украинский автобус – А08432 «Тюльпан» экологического стандарта Евро 6. Машина выпущена Черниговским автобусным заводом, входящим в корпорацию «Эталон». На выставке автобус был презентован на стенде польского дилера – компании GSP Polska Bus & Coach.

Напомним, что 10-метровый междугородный автобус Эталон А08432 «Тюльпан» построен на шасси DAF LF и оснащается 4,5-литровым турбодизелем PACCAR PX5 мощностью 213 л.с. (Евро 6).

Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач ZF.

Салон автобуса имеет 36 комфортабельных пассажирских кресел. Слева по борту располагаются багажные отсеки полезным объемом 3,2 кубометра.

Впервые А08432 «Тюльпан» стандарта Евро 6 был засвечен в октябре 2017 года на международной выставке Busworld Europe в Кортрейке. Затем, в конце декабря машину презентовали и в Киеве, во время традиционной пресс-конференции по итогам работы корпорации «Эталон» в 2017 году.

На стенде GSP Polska Bus & Coach в этом году были представлены сразу два автобуса А08432 «Тюльпан». Рядом с ними можно было увидеть и другие зарубежные новинки, реализуемые польским дилером. Одна из них – новейший электробус Vero от известного словенского производителя TAM.

На стенде также был представлен и туристический автобус малого класса – от испанского производителя Indcar. Это модель Next L7, удостоенная почетного звания «Лучший микробус 2017 года в Испании». Машина длиной 7,7 м построена на шасси Mercedes-Benz Atego 1024L. Салон имеет 27 удобных кресел.