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Новейшие украинские автобусы засветились в Польше (Видео)
03:10 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: autocentre.ua

В Варшаве прошла международная выставка автобусов Warsaw Bus Expo 2018, на которой презентованы новейшие украинские разработки.

На международной выставке Warsaw Bus Expo 2018 можно увидеть новейший украинский автобус – А08432 «Тюльпан» экологического стандарта Евро 6. Машина выпущена Черниговским автобусным заводом, входящим в корпорацию «Эталон». На выставке автобус был презентован на стенде польского дилера – компании GSP Polska Bus & Coach.

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Напомним, что 10-метровый междугородный автобус Эталон А08432 «Тюльпан» построен на шасси DAF LF и оснащается 4,5-литровым турбодизелем PACCAR PX5 мощностью 213 л.с. (Евро 6).

Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач ZF.

Салон автобуса имеет 36 комфортабельных пассажирских кресел. Слева по борту располагаются багажные отсеки полезным объемом 3,2 кубометра.

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Впервые А08432 «Тюльпан» стандарта Евро 6 был засвечен в октябре 2017 года на международной выставке Busworld Europe в Кортрейке. Затем, в конце декабря машину презентовали и в Киеве, во время традиционной пресс-конференции по итогам работы корпорации «Эталон» в 2017 году.

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На стенде GSP Polska Bus & Coach в этом году были представлены сразу два автобуса А08432 «Тюльпан». Рядом с ними можно было увидеть и другие зарубежные новинки, реализуемые польским дилером. Одна из них – новейший электробус Vero от известного словенского производителя TAM.

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На стенде также был представлен и туристический автобус малого класса – от испанского производителя Indcar. Это модель Next L7, удостоенная почетного звания «Лучший микробус 2017 года в Испании». Машина длиной 7,7 м построена на шасси Mercedes-Benz Atego 1024L. Салон имеет 27 удобных кресел.

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Все по теме:

Warsaw Bus Expo 2018, Авто, Автобус, Автомобили, Автоновости, Стандарт Евро-6, Тюльпан, Эталон.
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