Пилот Top Gear развил такую скорость трактора, что попал в Книгу рекордов Гиннеса (Видео)

Трактор попал в Книгу рекордов Гиннеса, показав максимально возможную скорость. Рекорд поставил "неизвестный" пилот Стиг, который выступает в популярном телевизионном шоу Top Gear всегда в гоночном шлеме и не показывает своего лица.Небольшой с виду колесный трактор, который в данном случае стал похож на драгстер, сумел показать максимальную скорость 140,44 км/ч. Если быть точным, то это средний показатель, который высчитали из результатов двух заездов, где трактор показал 147,93 км/ч и 132,97 км/ч. Трактор, который попал в Книгу рекордов Гиннеса, был доведен до ума командой технарей из Top Gear. Машину оснастили 5,7-литровой "восьмеркой" от Chevrolet, выдающей 507 л. с. Появилась регулируемая пневмоподвеска, а также более мощные тормоза.