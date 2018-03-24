Компания Sondors показала свой трехколесный электрокар Model Sondors (Видео)

Этот конкурент Tesla за $10 000 был впервые представлен публике в декабре прошлого года. При этом, цена базовой модели была объявлена в границах $10000. Серийное производство электрокара запланировано на апрель 2019 года, но уже в январе компания-разработчик начала принимать предзаказы, с бронированием за $100. Заявлено, что Model Sondors – это трехколесный переднеприводный электрокар, с запасом хода базовой модели 120 км. При установке более емкой батареи, и соответственно доплате в $3000 дальность авто может быть увеличена до 240 км, при доплате $6000 запас ее хода становится 320 км. Зарядка автомобиля осуществляется от простой розетки. Разгон от нуля до 100 км/ч электрокар выполняет за 5-8 секунд, что неплохо для трехместного автомобиля, стоимость которого меньше, чем у многих традиционных авто. И обеспечивается такой старт за счет заднего размещения 350-ваттного 170-сильного мотора. При этом, "каплевидная" форма 816-килограммовой электрической модели добавляет автомобилю аэродинамическую эффективность. А его общий дизайн с плавными линиями, сдвоенными передними фарами и большим спойлером придают электрокару стильный и даже изящный вид. И не взирая на кажущиеся небольшие габариты, Model Sondors, как ни странно, обладает просторным салоном, выполненным в духе минимализма