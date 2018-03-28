Внушительные габариты мини-отеля на колесах от компании Ford (Видео)

Длина этого пикапа 9,7 м, высота 3,6 м, а ширина 2,5 м. Такие внушительные размеры позволяют загружать автомобиль всем необходимым не только в салоне, но и снаружи. Его багажник может вместить небольшую легковушку! Очень интересный элемент этого авто — багажник на крыше, на котором можно перевозить спортивный инвентарь или даже парочку квадроциклов, либо хранить там запасные колеса. Кроме пассажиров, полноприводный автомобиль спокойно может перевозить 4 тонны грузов. Разработчики продумали все до мелочей, в распоряжении заядлых любителей приключений емкости с водой, лебедка, фильтры, специально отведенные места под газовые баллоны, запасной источник электричества и электрогенератор. Это замечательная машина для длительных путешествий с комфортом, но цена на этот Ford начинается с $6 000 000 — и это единственный минус.