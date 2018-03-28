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Бренд MINI превратил свою классическую модель в электрокар

Электрокар MINI EV
20:00 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Компания MINI показала электрическую версию одной из своих классических моделей, которая выпускалась с небольшими изменениями с 1959 по 2000 годы.

Автомобиль сделан в единственном экземпляре. Машина явлется своеобразным анонсом серийного MINI EV, прототип которого покажут на автошоу в Нью-Йорке.

Никаких технических данных о переделке не сообщается. Однако, судя по всему, оригинальный MINI получил значительное усиление подвески, поскольку модель с бензиновым двигателем отличалась малым весом.

Двигатель концепта питается от комплекта литий-железо-фосфатных аккумуляторов на 30 киловатт-часов. Максимальная скорость автомобиля составляет 120 км/ч, а без подзарядки концепт-кар способен проехать до 105 километров.

Напомним, британская марка MINI показала прототип электрического хэтчбека Electric Concept. Концептуальный электрический автомобиль похож на стандартные автомобили концерна, однако он получил несколько эксклюзивных решений.

Электрокар получил необычную решетку радиатора, светодиодные фары головного света, замаскированные ручки дверей и стекловолоконные боковые юбки. Интересно, что аэродинамические элементы на 19-дюймовых колесах напечатали на 3D-принтере.

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Все по теме:

MINI, MINI EV, Автомобиль, Бренд, Движение, классическая модель, Транспорт, Электрокар.
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