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Британцы планируют выпустить электрокар Bentley
04:52 Сегодня Телеграф
Фото: transmissia.net
В основу новинки ляжет платформа будущего электромобиля Porsche Mission E.
Британцы планируют выпустить роскошный четырехдверный электрокар Bentley.
Об этом сообщает главный дизайнер бренда Штефан Силафф.
Сроки появления роскошного электрокара Bentley пока не называются.
"Следующим шагом, безусловно, является электрический, уникальный Bentley. Это будет совершенно новый автомобиль, с новым дизайном, другими пропорциями и передовыми технологиями", — заявил дизайнер.
Каким будет электрокар Bentley
- По неофициальным данным, электрокар может получить название Barnato — в честь британского автогонщика Вульфа Барнато, участника группы автомобильных энтузиастов Bentley Boys.
- Все технические подробности о машине пока держатся в секрете.
- "Это должен быть четырех- или пятиместный автомобиль с небольшим багажным отделением", — пояснил Силафф.
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