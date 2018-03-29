Hyundai начала продажи нового кроссовера

Водородный автомобиль марки носит название Nexo‍, а в качестве концепта он был представлен летом прошлого года.

В дальнейшем кроссовер появится и на других рынках.

Сейчас у Hyundai есть водородный Tucson Fuel Cell, но в 2018 году его снимут с производства, а новинка станет заменой. Новый Hyundai Nexo получил размеры: 4 671 мм — длина, 1 859 мм — ширина и 1 630 мм в высота, а колесная база новинки составляет 2 789 мм.

Это во всех отношениях больше, чем водородный Tucson. Силовая установка водородного автомобиля выдает 163 лошадиных силы, а на полной заправке баков Nexo способен проехать почти 600 километров.