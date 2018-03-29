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Hyundai начала продажи нового кроссовера
03:23 Сегодня Телеграф
Фото: avtodream.org
Презентация нового кроссовера от компании Hyundai состоялась в январе этого года, теперь автомобиль стал доступен для покупки на корейском рынке.
Водородный автомобиль марки носит название Nexo, а в качестве концепта он был представлен летом прошлого года.
В дальнейшем кроссовер появится и на других рынках.
Сейчас у Hyundai есть водородный Tucson Fuel Cell, но в 2018 году его снимут с производства, а новинка станет заменой. Новый Hyundai Nexo получил размеры: 4 671 мм — длина, 1 859 мм — ширина и 1 630 мм в высота, а колесная база новинки составляет 2 789 мм.
Это во всех отношениях больше, чем водородный Tucson. Силовая установка водородного автомобиля выдает 163 лошадиных силы, а на полной заправке баков Nexo способен проехать почти 600 километров.
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