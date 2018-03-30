В Нью-Йорке представили новую модель Hyundai Tucson

Hyundai Tucson 2019 обзавелся новой радиаторной решеткой, другой оптикой (изменения коснулись фар, дальних ходовых огней, фонарей), пересмотренными наконечниками выхлопа. При этом в дизайне машины появилось больше острых линий. К 17- и 19-дюймовым колесам добавились новые на 18 дюймов.

А вот салон Hyundai Tucson 2019 стал более “спокойным”- тут преобладают плавные дизайнерские решения. Модернизации подвергли не только переднюю панель, но и сиденья с зеркалом заднего вида. По центру расположен 7-дюймовый экран системы Display Audio, которая совместима с Apple CarPlay и Android Auto.

Уже в базе Hyundai Tucson 2019 предлагает электронный стояночный тормоз, систему предотвращения фронтального столкновения, ассистент движения в пределах полосы, круговой обзор, интеллектуальный круиз-контроль с функцией остановки и продолжения движения, а также контроль усталости водителя.

Также оснащение Hyundai Tucson 2019 включило ассистент дальнего света, датчики дождя, USB-порт для зарядки гаджетов на втором ряду и беспроводную зарядку.

Что касается моторов Hyundai Tucson 2019, в гамму вошли 2,0-литровый 4-цилиндровый агрегат на 164 л.с. и 205 Нм, а также 2,4-литровый мотор, выдающий 181 л.с. и 237 Нм. Трансмиссия – 6АКПП.