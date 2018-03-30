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Tesla отзывает 123 тысячи автомобилей

Tesla
09:08 Сегодня Телеграф
Укринформ

Компания Tesla отзывает 123 тысячи автомобилей из-за потенциальной коррозии болтов.

Американская компания Tesla отзывает 123 тысячи электромобилей марки Model S во всем мире - это самый масштабный отзыв авто в истории автопроизводителя.

При этом отзываются только модели, произведенные до марта 2016 года.

Соответствующее сообщение Tesla разослала клиентам в четверг, 29 марта, информирует DW.

"Причина связана с деталями гидроусилителя руля, которые могут подвергнуться коррозии", - говорится в сообщении.

В частности, производитель автомобилей заметил, что коррозия поражает болты гидроусилителя руля в регионах с холодным климатом, что, в свою очередь, может помешать контролю над автомобилем. Компания намерена заменить детали руля в отозванных машинах.

В Tesla отметили, что пока не было зафиксировано ни одной аварии, причиной которой была бы коррозия. Также в компании отметили, что водители могут пользоваться машиной до ее отзыва, учитывая, что для поворота руля может потребоваться больше усилий.

Стоит заметить, что, несмотря на рост оборота, компания Tesla несет убытки. В частности, в третьем квартале 2017 года потери составили 619 миллионов долларов США - больше, чем когда-либо в течение одного квартала. Кроме того, компания не может достичь заявленных объемов производства бюджетной модели электромобиля Model 3.

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Model S, Tesla, Новости авто, Электромобили.
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