Итальянский концерн показал самую мощную модель авто за всю историю (Видео)

Итальянский автопроизводитель Maserati представил на автосалоне в Нью-Йорке самую мощную и быструю серийную модель в своем истории - кроссовер Levante Trofeo с 3,8-литровым твин-турбо двигателем V8 Ferrari мощностью 590 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента. Двигатель укомплектован новыми турбонагнетателями, головками блока цилиндров, распредвалами и клапанами, для него переписана программа работы электронного блока управления. Также новинка получила особый режим движения Corsa с лаунч-контролем и динамической системой контроля устойчивости IVC. Силовая установка сочетается с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода Q4. Разгон с места до 100 км/ч занимает 3,9 секунды, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.