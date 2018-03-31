Кроссовер Suzuki SX4 испытали украинским бездорожьем (Видео)

Новый Suzuki SX4 – отличный городской автомобиль с вместительным салоном и внушительными возможностями за пределами дорог с твердым покрытием. Не удивительно, что он стал одним из испытуемых в нашем тесте «SUV & Snow» в Карпатах.

Это уже второе поколение популярного кроссовера. Со сменой поколений он стал крупнее и комфортнее, а после ресталинга обрел свой необычный стиль.

Внешне машина представляет собой приподнятый над землей хэтчбек С-класса, но наличие полноприводной трансмиссии гарантирует успешное преодоление бездорожья.

Для Suzuki SX4 предлагается атмосферный 1,6-литровый двигатель мощностью 117 л.с. и турбомотор с непосредственным впрыском объемом 1,4 л, который выдает 140 л.с. Выигрывает турбированный агрегат еще и благодаря значительно большему крутящему моменту (220 Нм против 156), который доступен в широком диапазоне оборотов.

Трансмиссия может быть как полноприводной, так и переднеприводной. Коробка передач 5-ступенчатая «механика» или 6-ступенчатая АКП. Более мощная модификация доступна только с 6-диапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом.

В салоне автомобиля использованы качественные материалы, дизайн и эргономика не вызывают нареканий, а запас простора на заднем сидении очень приличный.

Нам на тест достался SX4 в топ-комплектации. Она предполагает наличие мультимедийной системы с навигацией, камеры заднего вида, парктроника и многих других опций.

SX4 идеально подойдет для комфортного и безопасного перемещения по любым дорогам с выездами на проселочные и лесные дорожки. В этом ему помогут 180 мм дорожного просвета, а также фирменная система полного привода ALL GRIP 4WD с несколькими режимами работы: Auto, Sport , Lock и Snow.