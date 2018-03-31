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В Кременчуге испытали необычный бронеавтомобиль (Видео)

Варта Новатор
05:37 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: Твиттер

Прошли испытания украинского бронеавтомобиля "Варта Новатор".

В конце 2017 года известный отечественный производитель армейских бронированных автомобилей «Украинская бронетехника» продемонстрировал новую разработку – машину «Варта Новатор». Машина сразу же запомнилась своим необычным, граненным дизайном бронекорпуса. А как же ходовые качества?

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И вот недавно, в конце марта бронеавтомобиль протестировали на заводском полигоне Кременчугского автозавода.

«Новатор» с успехом преодолела все фирменные препятствия полигона «АвтоКрАЗ», включая 60-процентный подъем, бетонные надолбы высотой от 0,4 до 1 метра, уклоны и ров с песком (в летнее время – здесь вода).

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Напомним ,что «Варта Новатор», в отличие от уже известной просто «Варта» на шасси МАЗ, построена на платформе внедорожника Ford F-550. На это же базе выполнен и «КрАЗ Спартан».

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Авто, Бронеавтомобиль, Варта-Новатор, Испытания, Украина, Украинская бронетехника.
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