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Genesis анонсировала новую модель G70
21:20 Сегодня Телеграф
fainaidea.com
Фото: из открытых источников

Компания Genesis решила устроить настоящее шоу и взорвать аудиторию поклонников автомобилей своим анонсом нового автомобиля Genesis G70, чей выпуск ожидается в начале 2019 года.

Модель G70 представляет собой автомобиль “средней руки” и умещается в рамках линейки G от данного производителя, между моделями G80 и G90 – уже известно, что автомобиль будет предложен пользователям в двух конфигурациях двигателя и в трех конфигурациях трансмиссии, что не может не радовать потенциальных покупателей.

Двигатели в обеих версиях будут достаточно мощными, при этом первый будет обладать мощностью в 252 лошадиных силы, а второй в 365 лошадиных сил, причем оба двигателя представляют собой двигатель класса V6. Представленная в модели спортивная трансмиссия с 8-ю скоростями переключения также становится видимой причиной предварительного заказа данного автомобиля. Стоит отметить, что по заверениям разработчика Genesis, второй более мощный двигатель позволит разгонять автомобиль до 60 миль в час всего за 4,5 секунды.

Однако и для ценителей ручной коробки передач будет предусмотрена возможность приобрести версию автомобиля с 6-ю скоростной коробкой, при этом во всех версиях модели G70 пользователей будут ожидать некоторые интересные и полезные функции. К примеру, автоматический контроль запуска и система тормозов от Brembo, которая может похвастаться действительно высокой степенью надежности с возможностью тонкой настройки.

Однако в процессе работы над данным концептом своего автомобиля, компания Genesis намеревается воплотить и ряд других полезных технологий и функциональных возможностей – например, специальный компьютерный модуль по предотвращению прямых столкновений, который также позволяет отслеживать движение пешеходов вблизи в реальном времени. Остается лишь дождаться официальных комментариев разработчиков и даты выхода, которая намечена на начало 2019 года.

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G70, Genesis, Авто, Автоконцерн, Новая модель.
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