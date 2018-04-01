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Уникальное зрелище: автогонщики проверили на дрифт 240-тонный БЕЛАЗ (Видео)
04:47 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Необычный эксперимент провели автогонщики с огромным самосвалом.
Оказывается, дрифт можно выполнять не только на скоростных легковых автомобилях, но и на транспортных средствах для этого совсем не предназначенных. Это и попытались проверить участники съемочной группы «Моторспорт ТВ», взяв для дрифта ни много ни мало 240-тонный самосвал.
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Как видно из видеоролика гонщик сначала проехался на заднеприводном Nissan, выписывая классные пируэты перед карьерным гигантом. А вот затем и вовсе произошло невероятное – мастер дрифта поднялся по высокому трапу в кабину БЕЛАЗ. Он сел за руль и попытался проделать все что умел на этом монстре. Получилось очень эффектно.
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