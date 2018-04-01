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Акции Tesla резко обвалились после трагической аварии

Tesla
21:43 Сегодня Телеграф
gagadget.com
Фото: из открытых источников

После смертельной аварии капитализация Tesla упала на целых $14,6 млрд.

Как известно, 23 марта на шоссе Highway 101 в Маунтин-Вью Tesla X на большой скорости врезался в бетонный разделитель, попутно зацепив еще 2 машины. Автомобилю полностью разворотило переднюю часть, водителя чудом спасли из горящей машины (аккумулятор воспламенился), но он скончался в больнице.

Согласно расследованию компании, машина ехала по трассе на автопилоте, который сигнализировал водителю о необходимости перехватить управление. "У водителя было около 5 секунд и примерно 150 метров беспрепятственного обзора на бетонный разделитель с отбойником, чтобы успеть принять меры для избегания столкновения, — говорится в ответе. — Однако системные логи показывают, что он не принял никаких действий для предотвращения аварии". Саму машину так потрепало из-за того, что так называемый "ослабитель удара" на дороге пострадал при другой аварии, но дорожные службы не успели его заменить.

И хотя вины Tesla в аварии не признали, отношение людей к беспилотникам ухудшается. Акции компании к концу марта упали на 25% (это "рекорд" для Tesla), а Национальный совет по безопасности в транспорте организовали собственное расследование. К чему оно приведет - не ясно. К примеру, по после недавней аварии с участием автопилота Uber, власти Аризоны запретили компании дальнейшие испытания беспилотных автомобилей.

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Tesla, Авария автомобиля Tesla, Автомобиль Tesla, Упали акции Tesla.
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