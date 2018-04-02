Компания Renault провела дорожные тесты автомобиля Renault Captur

Компания Renault вывела на дорожные тесты кроссовер Captur 2 поколения. Машина проходит испытания в виде тестового мула – одета в кузов универсала Clio 4 Estate.

Уже известные и кое-какие технические характеристики Renault Captur 2. Как пишет L’Argus, в основу вседорожника ляжет новая модульная платформа CMF-B, которую также получит грядущий Nissan Juke 2019. Использование нового шасси повлечет за собой прибавку в размерах: как ожидается, модель вырастит в длине с 4,12 м до 4,20 м. В итоге, задним пассажирам станет комфортнее, плюс увеличиться объем багажника.

Также у Renault Captur 2 будет полностью переработанная передняя панель с цифровым приборным щитком. По центру расположится комплекс мультимедиа с сенсорным дисплеем (разных размеров) и “облачным” сервисом.

Изменится и моторная гамма Renault Captur. Двигатель 0.9 TCe будет заменен на 100-сильный трехцилиндровый 1.0 (HR10), построенный на основе нового 1.3 TCe (HR13). Также мини-кросс оснастят четырехцилиндровым двигателем HR13 в двух мощностных версиях – на 130 и 160 л.с., плюс 1,5-дизелем dCi на 85 и 115 л.с. Наконец, паркетник предложат с гибридной (на основе мотора 1.6, 120 л.с.) и плагин-гибридной модификациями.

Дебютирует новинка в сентябре 2019-го на автосалоне во Франкфурте. Купить Renault Captur 2 в Европе можно будет начиная с весны 2020 года.