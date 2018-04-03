На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
Впервые на крупнейшей выставке пассажирского транспорта в Украине будет демонстрироваться модернизированный троллейбус Черниговского автозавода.
С 12 по 13 апреля в НСК «Олимпийский» пройдет международная выставка муниципального транспорта и инфраструктуры City Trans Ukraine 2018. Посетители смогут познакомиться с новыми автобусами и троллейбусами. В том числе и украинского производства.
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Напомним, что прошлогодняя выставка – City Trans Ukraine 2017 собрала около 500 участников из 30 городов и 13 стран мира (Беларуси, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Польши, Турции, Франции. Чехии и Эстонии).
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Приятной неожиданностью City Trans Ukraine 2018 станет показ 12-метрового низкопольного троллейбуса Т12110 «Барвінок», изготовленного на Черниговском автозаводе (Корпорация “Эталон”). В 2016 году машина была основательно модернизирована, а в 2017-м пять таких троллейбусов были закуплены городскими властями.
Вот, что рассказал о новом троллейбусе главный конструктор Черниговского автозавода – Сергей Кочетов.
"Очень большое внимание уделено безопасности пассажиров. Здесь применен асинхронный электродвигатель в 380 В. И здесь применены двухпроводные системы, которые полностью изолируют кузов от любой электропроводки.
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Установлены системы безопасности – т.н. система контроля тока утечки. При любом нарушении изоляции или пробое троллейбус отключается от высокого напряжения. В базовой комплектации данного троллейбуса заложен автономный ход . Не менее километра троллейбус может проехать без токосъемников. Так, например. При обрыве сети троллейбус может объехать поврежденный участок".
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В этом троллейбусе также в базовой комплектации есть система наклона кузова – kneeling, которая облегчает посадку-высадку пассажиров, в том числе помогает закатывать инвалидные коляски по откидной аппарели.
Все, что происходит внутри салона и вокруг троллейбуса фиксируют специальные видеокамеры. А за исправностью систем следит бортовой компьютер.
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«На данной машине стоит 4 видеокамеры внутри, хотя их можно поставить и снаружи. Всего – до 8 штук. Изображение с них выводятся на большой монитор в кабине водителя». В базе установлен и кондиционер. Троллейбус также оснащен специальной системой оповещения для людей со специальными потребностями. Это наружный динамик, который при подъезде машины к остановке, объявляет ее название.