Швейцарцы возродят BMW Isetta, как электромобиль

Швейцарская мотостроительная компания Micro Mobility решила возродить Изетту, превратив ее в экономичный электромобиль Microlino для езды по городу. Компания из Швейцарии уже продемонстрировала свой прототип на Женевском автосалоне 2018 и планирует начать его серийное производство этим летом.

Ожидается, что Microlino будет оснащаться на выбор одной из двух батарей – емкостью 8 кВтч или 14,4 кВтч. В первом случае запас хода крошечного авто составит 120 км, во втором – 215 км. При этом машинка сможет развивать максимальную скорость до 90 км/ч, что, по мнению ее создателей, хватит для езды в пределах населенных пунктов с их заторами и недостатком парковочных мест.

Любопытно, что электромобиль Microlino обещает практически полностью копировать Isetta, вплоть до ее передней двери, открываемой на манер холодильника.

А его продажи пока будут ограничиваться только странами Европы, да и то лишь теми, в которых автомобиль сможет пройти лицензирование. Ведь из-за маленьких габаритов, неповторимой конструкции, ограниченного скоростного режима и далеко не полного соответствия нормам безопасности, Microlino рискует не пройти все законодательные барьеры для его использования на дорогах общего пользования. Поэтому, может статься, что электрическая Изетта в итоге останется лишь моделью, которую можно будет применять только где-нибудь в курортных городках и на туристических улочках старушки Европы.