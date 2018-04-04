В США испытали армейский советский УАЗ-469 (Видео)
Фанаты советских автомобилей в США решили проехаться по специальной внедорожной трассе на стареньком УАЗ-469.
В Северной Америке немало почитателей советских автомобилей. В Лос-Анджедее уже около трех лет существует клуб СССР Garage, который организовывает встречи владельцев автомобилей из «союза». Недавно его основатель Александр Борисов решил испытать УАЗ-469 на внедорожной трассе, о чем рассказал на канале.
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Армейский УАЗ-469 по всей видимости был доставлен из Канады, куда в свое время была налажена поставка советских авто.
Машина самая обычная, цвета хаки. Однако «уазик» для офф-роуд покатушек приехал не свои ходом, а на лафете. Как отметил Александр, проехать на таком джипе по скоростному хайвею около 60 миль – дело не из приятных.
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Заехать на внедорожную трассу может любой желающий на джипе. Все что нужно, это заплатить 15 долларов и не съезжать с обозначенного маршрута. Одним из самых эффектных препятствий является преодоление небольшой речки. Вот здесь советский «козлик» и опозорился, застряв прямо на середине водоема. Оказывается, у машины не включился передний мост и она уперлась колесами в камни. Хорошо, что на выручку пришел пикап Toyota Tundra.
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На внедорожной трассе УАЗ-469 месил грязь с шестью пассажирами в салоне. Особенно досталось галерке. На жестких откидных сиденьях по бортам можно запросто отбить почки. Именно так охарактеризовала свою поездку одна из пассажирок.