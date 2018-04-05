Tesla увеличила объем производства электромобилей

Американская компания Tesla, занимающаяся разработкой и производством электромобилей, отчиталась о своей деятельности за первый квартал 2018 года.

Согласно опубликованному автопроизводителем пресс-релизу, в январе-марте были выпущены 34.494 электрокара Tesla: 24.728 Model S и Model X, а также 9.766 Model 3.

Как отмечают в компании, в первом квартале она увеличила объем производства на 40% по сравнению с предшествующим кварталом, передает информационное агентство Bloomberg.

Вскоре компания столкнулась с трудностями в наращивании производства и до сих пор не смогла довести его объем до запланированного.

Model 3, представляющий собой бюджетную версию Model X и Model S, предлагается на американском рынке по цене от 35 тысяч долларов.