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Tesla увеличила объем производства электромобилей

Tesla увеличила объем производства электромобилей
02:43 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Сборка новых электромобилей Tesla Model 3 стартовала в июле минувшего года.

Американская компания Tesla, занимающаяся разработкой и производством электромобилей, отчиталась о своей деятельности за первый квартал 2018 года.

Согласно опубликованному автопроизводителем пресс-релизу, в январе-марте были выпущены 34.494 электрокара Tesla: 24.728 Model S и Model X, а также 9.766 Model 3.

Как отмечают в компании, в первом квартале она увеличила объем производства на 40% по сравнению с предшествующим кварталом, передает  информационное агентство Bloomberg.

Вскоре компания столкнулась с трудностями в наращивании производства и до сих пор не смогла довести его объем до запланированного.

Model 3, представляющий собой бюджетную версию Model X и Model S, предлагается на американском рынке по цене от 35 тысяч долларов.

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Tesla, Автомобили, Американская компания, Машины, Электромобили.
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