Opel раскрыл подробности о новой модификации фургона Vivaro

Представители машиностроителя Opel сообщили о том, что рестайлинговая модификация фургона Vivaro появится уже в следующем году. Новое авто будет создано на той же архитектуре, что и Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Теперь все автомобили, которые входят в компанию PSA Group получат "тележку" EMP2, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Opel Vivaro нынешнего поколения строится на платформе, которая лежит в базе Renault Trafic, Fiat Talento и Ниссан NV300. Однако, Опель Виваро 2019 модельного года получит в основу EMP2, которая принадлежит PSA Group.

Такое решение принято из-за того, что PSA Group является собственником Opel. Выпуск транспортного средства начнется уже в следующем году на мощностях завода в городе Лутоне (Британия), там же, где выпускается сегодняшнее поколение фургона.

Для справки добавим, что в подкапотном пространстве Opel Vivaro установлены 1,6- и 2-литровые дизельные турбоагрегаты, мощностью 95 и 180 «лошадей» соответственно. Новая версия машины также получит эти двигатели, но линейка моторов пополнится 1,6-литровым 140-сильным мотором.